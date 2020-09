Banques : le secteur fortement chahuté

Banques : le secteur fortement chahuté









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Début de semaine très compliqué pour le secteur bancaire mondial. A Paris, la Société Générale, BNP Paribas et le Credit Agricole perdent plus de 6%, en queue du CAC40. Le compartiment bancaire dans son ensemble tangue après la publication par plusieurs médias européens de l'enquête "FinCEN Files", selon laquelle au moins 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réalisées entre 2000 et 2017 par plusieurs grands établissements financiers.

#FinCENFiles: Secret documents show how criminals use famous banks to finance terror and death, and the government doesn't stop it https://t.co/7Jv9RU5txj — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews), via Twitter

L'enquête repose sur des "suspicious activity reports" (SAR, rapports d'activités suspectes) envoyés par les banques américaines lorsqu'elles détectent des transferts de fonds douteux. Les SAR sont destinés au service de renseignement financier américain FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), au coeur du système mondial de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Selon 'France Info', 514 milliards de dollars de transactions concernent JPMorgan, et 1.300 Mds la Deutsche Bank. 'Le Monde' évoque de son côté les noms de HSBC, Standard Chartered Bank et Bank of New York Mellon.