Banques : le secteur flambe sur un possible assouplissement des règles comptables

(Boursier.com) — Les banques surperforment nettement le marché en fin de séance à Paris à l'image de BNP Paribas, de Natixis et de la Société Générale qui bondissent respectivement de 7,3%, 15% et 10%. Les autorités européennes envisageraient d'accorder encore plus de souplesse aux établissements financiers pour faire face à la crise du coronavirus. Selon un document que s'est procuré 'Bloomberg', une des options à l'étude consisterait à suspendre temporairement une partie des règles comptables connues sous le nom d'IFRS 9, qui ont été introduites en 2018 et ont obligé les banques à comptabiliser des pertes sur les prêts douteux à un stade plus précoce qu'auparavant.

La semaine dernière, la Banque centrale européenne a assuré aux banques qu'elle ferait preuve de souplesse dans l'application des réglementations existantes. Les autorités ont déjà permis aux prêteurs d'utiliser une partie de leurs coussins financiers pour assurer leur activité. Une autre possibilité envisagée serait la prolongation d'une période de transition qui a été convenue avant l'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 en 2018. Cela permettrait de limiter la volatilité au niveau du capital des banques et de leur laisser plus de marge de manoeuvre avant que des restrictions automatiques sur les paiements aux actionnaires ne soient déclenchées.

Interrogé sur le document en question, un fonctionnaire de la Commission européenne a déclaré que des discussions étaient en cours sur la meilleure façon de fournir une aide opérationnelle aux banques dans le cadre existant.