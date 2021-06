Banques : le secteur consolide avec la baisse des taux

Banques : le secteur consolide avec la baisse des taux









Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Le secteur bancaire ferme la marche sur le CAC40, les trois grands établissements financiers cotés à Paris perdant entre 1,5 et 2,6% en fin de séance. Le compartiment subit des dégagements dans le sillage de la baisse des taux obligataires à l'image du taux à 10 ans français qui cède 2 pb à 0,151%. Le rendement du dix ans américain redonne de son côté près de 4 pb à 1,53%, son plus bas niveau depuis le 7 mai. Malgré ce repli du jour, la Société Générale (+54%), BNP Paribas (+32%) et le Credit Agricole (+26%) surperforment assez nettement le CAC40 (+18% environ) depuis le début de l'année.