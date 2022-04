Banques : le secteur chute avec la Deutsche Bank et Commerzbank

(Boursier.com) — Retour de bâton pour le compartiment bancaire. A la fête hier, les trois grands établissements cotés à Paris abandonnent entre 2,5% et 4% malgré des rendements obligataires qui se tendent encore. Outre la baisse globale du marché, le secteur est également emporté par la chute de Deutsche Bank (-10%) et Commerzbank (-8%) après qu'un investisseur majeur eut annoncé la vente de sa participation dans les deux plus grandes banques allemandes. Ces cessions devraient rapporter à l'actionnaire des deux établissements plus de 1,8 milliard d'euros.

Selon 'Bloomberg', il n'y a actuellement que deux investisseurs dans Deutsche Bank qui détiennent suffisamment d'actions pour une vente aussi importante (116 millions d'actions ont été mises sur le marché), à savoir BlackRock et Capital Group. Compte tenu de la stratégie du géant américain de la gestion d'actifs, l'agence estime que le vendeur en question pourrait donc être le groupe basé à Los Angeles.

Cette sortie d'un grand actionnaire des deux banques allemandes fait suite à une décision similaire de la société américaine de capital-investissement Cerberus il y a quelques mois, et intervient alors que les deux sociétés tentent de retrouver la confiance des investisseurs via d'importantes restructurations.

"Nous restons confiants dans notre stratégie telle qu'elle a été présentée lors de notre Investor Deep Dive en mars", a déclaré un porte-parole de la Deutsche Bank. "Notre modèle commercial ciblé et nos capacités de gestion des risques ont prouvé leur résilience en ces temps difficiles. Comme nous l'avons dit lors de notre journée investisseurs, nous avons connu un début d'année prometteur et nos objectifs restent inchangés".