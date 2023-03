Banques : le Credit Suisse visé par une nouvelle enquête ?

(Boursier.com) — La débâcle du Credit Suisse continue logiquement à faire des vagues dans le monde de la finance, et particulièrement au bord du lac Léman. Dans un entretien accordé à 'NZZ am Sonntag', Marlene Amstad, la présidente de l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (Finma), affirme que le Credit Suisse fait face à la menace d'une éventuelle enquête et de mesures disciplinaires sur la façon dont les hauts dirigeants ont dirigé la banque avant son effondrement et son rachat par UBS Group.

"CS avait un problème culturel qui s'est traduit par un manque de responsabilité", déclare la présidente. "Souvent, il n'était pas clair qui était responsable de quoi. Cela a favorisé une gestion négligente des risques". La question de savoir s'il faut entamer une nouvelle procédure reste une "question ouverte", a-t-elle déclaré, ajoutant : "nous ne sommes pas un organisme chargé de l'application de la loi, mais nous explorons des options".

Rejetant toute responsabilité du régulateur helvète dans cette affaire, Marlene Amstad met en avant les six procédures d'exécution lancées contre la banque ces dernières années. "Nous sommes intervenus plus tôt, et de manière très intensive, là où il y avait des manquements au droit de la surveillance. Mais surtout quand nous agissons durement, cela ne devient généralement pas public... Imaginez s'il était devenu connu que nous travaillions déjà sur l'ordre de restructuration de CS en novembre ou que nous avions demandé à CS de préparer des solutions alternatives pour le cas qui vient de se produire".

La dirigeante note par ailleurs que l'idée de nationaliser la banque avait été rejetée étant donné qu'il y avait "peu de bons exemples" de cette option à signaler et que cela aurait signifié que le gouvernement assumerait tous les risques du bilan du Credit Suisse. De même, M. Amstad a repoussé l'idée qu'une pression indue était exercée sur la Suisse, affirmant que "les autorités suisses ont décidé par elles-mêmes quelle était la meilleure solution".

Comme le rappelle 'Bloomberg', la Suisse a été durement critiquée pour ne pas avoir donné à la Finma les outils appropriés avec lesquels elle peut punir les banquiers et dissuader les mauvais comportements. A ce sujet, M.Amstad se félicite des discussions sur l'octroi de nouveaux pouvoirs au régulateur, tels que la capacité d'infliger des amendes aux personnes ou aux banques. "En ce qui concerne la responsabilité des décideurs individuels, cependant, il est évident qu'il existe des lacunes qui doivent être comblées".