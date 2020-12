Banques : la Société Générale et le Crédit Agricole en tête du CAC40

(Boursier.com) — Le secteur bancaire tire la tendance ce mardi sur la place parisienne avec la Société Générale et le Crédit Agricole qui occupent la tête du palmarès sur le CAC40 sur des gains respectifs de 4,2% et 3,5%. Natixis (+2,75%) et BNP Paribas (+1,9%) ne sont pas en reste. L'industrie est soutenue par une importante décision intervenue hier au niveau européen puisque les ministres des Finances de la zone euro sont en effet convenus de la possibilité de recourir au Mécanisme européen de stabilité (MES) comme d'un fonds de financement en dernier recours en cas de crise bancaire. Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a précisé que cet accord, bloqué depuis l'an dernier, rendra la zone euro plus stable et plus apte à résister aux crises futures.

"Un nouveau pas pour l'Europe ! Ce soir, les ministres des Finances de la zone euro se sont entendus sur le renforcement du Mécanisme européen de stabilité et de l'Union bancaire. Deux avancées pour encore mieux protéger les Européens et l'économie de la zone euro", a de son côté indiqué Bruno Le Maire sur Twitter.

