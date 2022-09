Banques : la hausse des taux continue à soutenir les cours

(Boursier.com) — La hausse des taux obligataires continue à profiter aux valeurs financières à Paris à l'image d'AXA et de laSociété Générale qui pointent dans les premières positions du CAC40. Le secteur, qui appartient désormais à la catégorie 'value', apparaît comme l'un des grands gagnants de la flambée des prix en Bourse, affichant la meilleure performance en Europe ce mois-ci. "Le facteur value n'a pas à craindre une récession", déclare à 'Bloomberg' Andrew Lapthorne, stratège à la Société Générale. Le style se négocie sur des valorisations déprimées similaires à celles des crises passées et ce caractère bon marché est "souvent négligé".

Morgan Stanley considère désormais les banques européennes attrayantes, avec des valorisations perçues comme bon marché et des bénéfices résilients. Le secteur continue de connaître une bonne dynamique opérationnelle, dispose de réserves de pré-provision élevées et d'un potentiel de dividende/rachat de titres important pour soutenir les valorisations, détaille MS. La banque américaine a revalorisé la Société Générale de 32 à 34 euros ('surpondérer'). Elle a néanmoins dégradé BNP Paribas à 'pondération en ligne' tout en ajustant sa cible de 71 à 70 euros.