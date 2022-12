Banques : la Deutsche Bank et la Rabobank dans le viseur de la Commission européenne

(Boursier.com) — La Deutsche Bank et Rabobank dans le viseur du régulateur. La Commission européenne a informé les deux banques de son avis préliminaire selon lequel elles ont enfreint les règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles en se concertant pour fausser la concurrence lors de la négociation d'obligations souveraines, d'obligations SSA (supra-souveraines, souveraines étrangères, sous-souveraines/d'organismes publics), d'obligations sécurisées et d'obligations garanties par l'État, toutes libellées en euros.

La Commission craint qu'entre 2005 et 2016, les deux banques, par l'intermédiaire de certains de leurs traders, aient échangé des informations commercialement sensibles et aient coordonné leurs stratégies en matière de prix et de négociation lors de la négociation de ces obligations sur le marché secondaire dans l'Espace économique européen. Ces échanges auraient principalement eu lieu au moyen de courriels et de communications en ligne sur les forums de discussion.

La Commission a, dans un premier temps, accepté d'étudier la possibilité de parvenir à une transaction avec les entreprises concernées, mais a ensuite interrompu les discussions en raison de leur enlisement et a décidé de revenir rapidement à la procédure normale appliquée en matière d'ententes. La procédure normale en matière d'ententes va à présent poursuivre son cours. L'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue d'une enquête, précise le gendarme européen de la concurrence.

"Pour assurer une concurrence effective, il est essentiel que les opérateurs économiques déterminent leurs prix de manière indépendante. Les citoyens doivent pouvoir avoir la certitude que les établissements financiers ne mettent pas en oeuvre des pratiques qui restreignent la concurrence sur les marchés de transactions obligataires. Il appartient maintenant à Deutsche Bank et à Rabobank de répondre à nos préoccupations", a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence de la CE.

Les deux entreprises risquent une amende pouvant atteindre jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial.