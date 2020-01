Banques : l'année commence fort !

(Boursier.com) — Le secteur bancaire européen commence l'année du bon pied. A l'image de la Société Générale (+2% à 31,5 euros), du Crédit Agricole (+2% à 13,2 euros) et de la BNP Paribas (+1,4% à 53,5 euros) en France, les établissements financiers bénéficient de la nouvelle mesure de soutien à l'économie annoncée en Chine puisque la Banque centrale a encore une fois abaissé le taux de réserves obligatoires des banques. L'indice " Euro Stoxx Banks' progresse actuellement de 2,5%, la plus forte hausse sectorielle du jour, et évolue au plus haut depuis mai dernier.

Le compartiment, qui sous-performe le marché depuis plusieurs années, en raison notamment d'un environnement de taux adverses, du ralentissement de la croissance et du durcissement des conditions réglementaires, pourrait ainsi connaître un meilleur cru en 2020. Comme le relève 'Bloomberg', les analystes restent malgré tout majoritairement négatifs sur l'industrie alors que le ratio entre relèvements et dégradations de notation pour le secteur a chuté à son plus bas niveau depuis mars 2016.