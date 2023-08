Banques : du mieux...

(Boursier.com) — Malmené en début de mois après l'annonce d'une taxe surprise sur les 'surprofits' en Italie, le secteur bancaire européen a repris de la hauteur depuis... Face au vent de panique initial, le ministère italien de l'Economie avait en effet précisé que la nouvelle taxation ne pourrait pas dépasser plus de 0,1% des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) des banques. La taxe cible les revenus d'intérêts plus élevés des prêteurs à la suite des hausses de taux réalisés par la Banque centrale européenne pour combattre l'inflation. Son produit sera utilisé pour un fonds destiné à réduire la pression financière sur les familles et les entreprises, a indiqué le gouvernement... Parmi les derniers avis de brokers, BNP Paribas Exane a maintenu sa recommandation à 'neutre' sur le Crédit Agricole avec un objectif légèrement relevé de 14,50 à 14,70 euros. Le titre monte de 0,5% ce mardi matin à 11,60 euros. Auparavant, Berenberg, à "conserver" sur la Société Générale, avait rehaussé son cours cible de 25,50 à 30 euros. Le titre monte de 1,3% à 26,60 euros.