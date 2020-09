Banques : Caixabank s'offre Bankia pour devenir le premier prêteur espagnol

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La consolidation dans le secteur bancaire européen va donc bien débuter en Espagne. Après avoir annoncé être entré en discussion avec Bankia, Caixabank a officialisé ce vendredi l'acquisition de sa concurrente, contrôlée par l'Etat, dans le cadre d'une opération intégralement en actions valorisant cette dernière 4,3 milliards d'euros. Il s'agit de la plus grande opération dans le secteur financier du pays depuis deux décennies.

Caixabank propose 0,6845 action pour chaque titre Bankia, matérialisant une prime de 20% sur l'action Bankia valorisée 1,41 euro. La transaction devrait générer environ 770 millions d'euros de synergies et 290 ME de revenus supplémentaires par an. Le groupe issu de cette fusion, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021, disposera de 600 milliards d'euros d'actifs. Il deviendra le plus important établissement financier d'Espagne en termes de prêts, d'actifs et de dépôts. Banco Santander et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria restent les deux plus grandes banques du pays au niveau de leur capitalisation boursière en raison de leurs importantes opérations à l'international.

Madrid détiendra une participation d'environ 16% dans l'entreprise combinée. Le président de la Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, sera le président exécutif de la nouvelle banque et le DG de la CaixaBank, Gonzalo Gortazar, conservera cette fonction, supervisant un Conseil de 15 membres.

Attendu de longue date par les observateurs, le mouvement de consolidation pourrait accélérer au cours des prochains mois alors que l'industrie reste confrontée à un environnement de taux très bas, aggravé cette année par la crise du coronavirus (hausse des prêts douteux). Les banques espagnoles, qui se concentrent principalement sur la vente au détail et la vente de prêts hypothécaires et de prêts à la consommation, ont été particulièrement touchées par la politique de la Banque centrale européenne visant à maintenir des taux négatifs au cours des cinq dernières années. Comme le souligne Bloomberg, le secteur bancaire espagnol possède également l'une des plus fortes concentrations de succursales en Europe. Il comptait 55 agences pour 100.000 adultes en 2018, selon la Banque mondiale. En comparaison, la France en possède 35 pour 100.000, l'Italie 41 et l'Allemagne 11.