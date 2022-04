Banques : BNP Paribas grimpe, la SocGen et le Crédit Agricole reculent

(Boursier.com) — Le compartiment bancaire évolue en ordre dispersé en cette fin de semaine même si BNP Paribas se distingue avec un titre qui s'adjuge 1,6% à 47,3 euros. Dans une note dédiée aux groupes financiers français, Jefferies a réitéré son avis positif sur la banque de la rue d'Antin malgré un objectif abaissé de 77 à 67 euros. Le broker évoque une exposition négligeable à la Russie et un excès de capital qui augmente.

A l'inverse, le courtier dégrade le Credit Agricole à 'conserver' tout en coupant sa cible de 14,8 à 11,2 euros et abaisse sa recommandation sur la Société Générale à 'conserver' avec un objectif ramené de 31 à 25 euros. Les deux valeurs évoluent dans le rouge en début de séance. L'analyste explique que les banques françaises se détournent de leurs filiales russes et ukrainiennes, que la dynamique des revenus ralentit dans certains domaines, que les coûts sont sous pression, et que les provisions ont tendance à augmenter. Si les actions apparaissent bon marché, cela n'est pas suffisant en raison du manque de catalyseurs.

A noter par ailleurs que le Credit Agricole a annoncé hier soir avoir pris une participation de 9,18% dans BANCO BPM, la troisième banque d'Italie. Pour Banf of America, cette opération rappelle que la valeur réelle doit être basée sur les fondamentaux.