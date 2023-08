Banques : BNP Paribas et la Société Générale condamnés aux Etats-Unis

(Boursier.com) — 260 et 289 millions de dollars. Plusieurs établissements de Wall Street ont respectivement été condamnés par la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission à payer des dizaines de millions de dollars pour n'avoir pas conservé les enregistrements électroniques des communications de leurs employés.

La SEC a tout d'abord prononcé des accusations et des amendes de 289 millions de dollars contre 11 entreprises pour "défaillances généralisées et de longue date" dans la tenue de registres, notamment en permettant aux employés d'utiliser des canaux secondaires non supervisés tels que les applications de messagerie WhatsApp et Signal.

Les entreprises ont admis les faits énoncés dans leurs ordonnances respectives de la SEC. Elles ont reconnu que leur conduite enfreignait les dispositions relatives à la tenue de registres des lois fédérales sur les valeurs mobilières, et ont commencé à mettre en oeuvre des améliorations à leurs politiques et procédures de conformité pour remédier à ces violations, a souligné la SEC.

La CFTC a pour sa part infligé une amende totale de 260 millions de dollars à quatre banques pour ne pas avoir tenu les registres requis par l'agence. "Avec les actions d'aujourd'hui, la CFTC a maintenant intenté des actions en justice contre 18 institutions financières et imposé plus d'un milliard de dollars de sanctions pour violation des exigences de tenue de registres et de surveillance de la CFTC impliquant l'utilisation de méthodes de communication non approuvées", a déclaré le régulateur.

Outre certaines banques américaines, la BNP Paribas et la Société Générale ont été condamnées dans cette affaire via certaines de leurs divisions respectives. La CFTC a infligé une amende de 75 M$ aux deux établissements français tandis que la SEC les a condamnés à verser 35 M$ chacune.

Au cours des dernières années, les régulateurs ont sévi contre les entreprises contournant la loi en utilisant des services tels que WhatsApp ou des adresses e-mail personnelles pour les communications liées au travail. Les sociétés financières sont tenues de surveiller scrupuleusement les communications impliquant leur activité afin d'éviter toute conduite inappropriée. Les gendarmes financiers ont précisé que le fait de ne pas archiver correctement les messages peut rendre plus difficile une enquête sur de potentiels actes répréhensibles.