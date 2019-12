Banques : belle fin de semaine

Crédit photo © Crédit Agricole / Pierre Suze

(Boursier.com) — Outre l'automobile et les matières premières, le secteur bancaire est aussi l'un des grands gagnants du jour en Bourse. Dopés par la remontée des rendements obligataires et par les banques britanniques, le Crédit Agricole gagne 2,2% à 13,2 euros, la Société Générale prend 1,8% à 30,6 euros et Natixis avance de 2,1% à 3,96 euros. Concernant plus précisément la banque verte, Jefferies a réitéré son conseil 'achat' et sa cible de 15,4 euros.