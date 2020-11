Banque : le secteur une nouvelle fois recherché

(Boursier.com) — Le compartiment bancaire évolue encore une fois en vive hausse à Paris sur des espoirs de voir les politiques monétaires et budgétaires soutenir la reprise en 2021. BNP Paribas et Credit Agricole gagnent par exemple plus de 4%, en tête du CAC40. La perspective de voir le poste de secrétaire au Trésor échoir à Janet Yellen, ex-présidente de la Réserve fédérale est également bien accueillie par les opérateurs puisque ce choix est perçu comme favorable à une meilleure coordination entre l'exécutif et la banque centrale.

Sur le front des analystes, Morgan Stanley a un point de vue constructif sur les actions financières européennes, se basant sur des facteurs tels que la dynamique des bénéfices cycliques, la reprise probable des dividendes en 2021 et le soutien politique à long terme. "La meilleure façon de jouer la réouverture de l'Europe est de passer par BNP Paribas, UniCredit, Santander et NatWest, mais aussi par KBC, Handelsbanken pour la résilience opérationnelle et Credit Suisse, Julius Baer pour l'exposition à la reprise des marchés d'actions", écrivent les analystes de MS. Dans l'ensemble, les valeurs financières européennes disposent de valorisations attrayantes, avec une forte dynamique des bénéfices et un pic de provisions désormais derrière nous, avec une option stratégique provenant d'éventuelles fusions-acquisitions.

MS a néanmoins dégradé Danske Bank, Raiffeisen et Natixis après la récente hausse de leurs titres et alors que la banque d'affaires trouve 'plus d'enthousiasme ailleurs'.