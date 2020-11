Banque : le secteur reste bien orienté

(Boursier.com) — Le secteur bancaire reste bien orienté ce mardi après son envolée de la veille dans le sillage de la forte hausse des taux obligataires. Si l'heure est à l'accalmie sur le marché de la dette, BNP Paribas avance encore de 4% à 40,8 euros et la Société Générale gagne 3,5% à 16 euros. Du côté des analystes, JP Morgan a réitéré son avis 'surpondérer' sur les deux établissements français avec avec une cible ajustée de 52 à 51 euros pour la banque de la rue d'Antin, et un objectif maintenu à 23 euros pour la banque rouge et noire.