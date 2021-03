Banque : le secteur rebondit dans le sillage des taux

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malmené hier à la suite de "l'affaire Archegos Capital", le secteur bancaire repart de l'avant ce mardi. A Paris, BNP Paribas, la Société Générale et le Credit Agricole occupent les trois premières places du CAC40, sur des gains de plus de 2%. Le compartiment bénéficie de la nette remontée des rendements obligataires en lien avec la hausse des anticipations d'inflation sur fond d'accélération de la croissance économique. Le taux du dix ans américain gagne actuellement six points de base à 1,77%, au plus haut depuis janvier 2020 tandis que celui du cinq ans progresse de 5,5 pb à 0,947%, sur un sommet d'un an 2020. En France, le rendement de l'obligation à dix ans se tend de 5,5 pb à -0,017%.