Banque : le secteur en forte hausse sur des espoirs de consolidation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un marché en repli en début de séance, le compartiment bancaire se distingue à Paris. En tête du CAC40, la Société Générale, le Credit Agricole et BNP Paribas gagnent entre 1,8% et 2,6%. Les opérateurs se remettent à croire à une consolidation du secteur en Europe après l'annonce de discussions entre Bankia et Caixabank en Espagne.

AlphaValue a par ailleurs réitéré son conseil 'acheter' sur la banque de la Défense avec une cible abaissée de 19,7 à 19,3 euros. Le broker a également confirmé son avis 'réduire' sur le Credit Agricole avec une cible ajustée de 8,67 à 8,57 euros alors qu'il vise désormais 37,4 euros sur l'établissement de la rue d'Antin ('réduire') contre 38,4 euros précédemment.