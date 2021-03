Banque : le secteur consolide

(Boursier.com) — Le compartiment bancaire consolide ce vendredi, en baisse de 2 à 3%, à l'image des actions de la Société Générale, du Credit Agricole et de BNP Paribas. La volonté affichée de la Réserve fédérale de continuer à soutenir l'économie US coute que coute avant de durcir sa politique monétaire a de nouveau encouragé les anticipations inflationnistes cette semaine, de quoi faire grimper les rendements obligataires... Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a relevé son objectif de cours de 19 euros à 22 euros sur la SG, de 55 euros à 64 euros sur BNP Paribas et de 13,5 euros à 15 euros sur Crédit Agricole. Credit Suisse a aussi réhaussé son objectif de cours sur le Crédit Agricole de 11,5 euros à 12,5 euros contre un cours actuel de 12,12 euros en bourse de Paris.