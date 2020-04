Banque : le secteur bondit dans le sillage de la Deutsche Bank

(Boursier.com) — Société Générale (+4,2%), BNP Paribas (+4,8%) et Natixis (+2,9%) pointent en vive hausse en ce début de semaine, dans le sillage de Deutsche Bank qui s'envole de 7% à Francfort. La première banque allemande a dévoilé des prévisions trimestrielles jugées rassurantes par les investisseurs, même si l'établissement a prévenu qu'il risquait de manquer certains objectifs prudentiels à cause des retombées de l'épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué inattendu publié tard dimanche soir, Deutsche Bank a dit anticiper un bénéfice net de 66 millions d'euros pour le premier trimestre sur un produit net bancaire de 6,4 milliards d'euros. Des chiffres supérieurs aux attentes du marché. L'établissement financier a toutefois mis en garde contre les défaillances imminentes d'entreprises et l'impact imprévisible du coronavirus sur ses activités. Il pense ainsi enregistrer autour de 500 ME de provisions pour perte de crédit sur le trimestre, soit trois fois plus qu'à la même époque l'an dernier.

"Cet environnement économique extraordinaire laisse présager un niveau plus élevé de défauts de paiement", a déclaré la banque. Elle a précisé qu'elle utilisait désormais la "marge de manoeuvre supplémentaire" sur les réserves de capital fournie par les régulateurs et qu'il était "donc possible que la banque tombe modestement et temporairement en dessous de son précédent objectif d'un ratio CET1 d'au moins 12,5%". Ce ratio clé a atteint 12,8% à la fin du trimestre, contre 13,6% au 31 décembre, mais reste supérieur au niveau requis par la BCE de 10,4%.