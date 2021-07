Banque : le compartiment recherché

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Dans un marché très calme en ce lundi 5 juillet, les banques se distinguent. En tête du CAC40, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas gagnent entre 1,5 et 2,5% dans le sillage de la remontée des taux obligataires. Les dernières déclarations de Christine Lagarde concernant les recommandations faites aux banques en matière de rachats d'actions et de dividendes continuent également à soutenir le secteur financier.