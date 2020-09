Banque : la BCE se prononcera en décembre sur la distribution de dividendes

(Boursier.com) — Le secteur bancaire est à la peine ce vendredi sur la place parisienne avec BNP Paribas et Société Générale qui abandonnent plus de 1,5%, en queue du CAC40. Objet de nombreuses spéculations depuis quelques mois, la recommandation de la BCE en matière de distribution de dividendes refait parler. Yves Mersch, l'un des membres du directoire de l'Institution européenne, a indiqué que la BCE réexaminera en décembre sa demande: "cette recommandation est et doit rester exceptionnelle et temporaire".

"Nous la réexaminerons en décembre et à moins d'arriver à la conclusion que les projections de fonds propres des banques restent soumises à d'importantes incertitudes, nous reviendrons à notre pratique habituelle en matière de supervision consistant à étudier banque par banque les projets de distribution de dividendes", a souligné Yves Mersch

La BCE a demandé fin mars à toutes les banques de la zone euro de mettre en sommeil leur distribution de dividendes et leurs rachats d'actions au titre des exercices 2019 et 2020. Et ce "afin d'améliorer leur capacité à absorber des pertes et à soutenir l'activité de prêt aux ménages ainsi qu'aux petites, moyennes et grandes entreprises durant la pandémie de coronavirus".