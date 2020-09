Banque : CaixaBank et Bankia discutent fusion

(Boursier.com) — Attendue depuis de longues années en Europe, la consolidation du secteur bancaire va-t-elle débuter en Espagne ? Si des rapprochements entre établissements ont bien sûr eu lieu au cours des dernières années, l'annonce de discussions entre Bankia et Caixabank est d'un tout autre niveau. Une fusion entre les deux banques espagnoles déboucherait en effet sur la création d'un colosse disposant de plus de 650 milliards d'euros d'actifs mieux à même de rivaliser avec Santander et BBVA, les deux principales banques ibériques.

La faiblesse des taux d'intérêt dans la zone euro, la flambée des provisions en lien avec la crise liée au Covid-19 et l'appel des régulateurs à des rapprochements entre acteurs d'un secteur financier encore très fragmenté sur le Vieux continent pourraient bien pousser certains établissements à passer à l'action.

Bankia, dans laquelle l'État espagnol détient une participation de plus de 60% depuis son sauvetage en 2012, a déclaré être en contact avec son homologue afin "d'analyser une éventuelle opportunité" avec Caixabank. Cette dernière a simplement indiqué avoir eu un échange d'informations avec sa concurrente. Selon 'El Confidencial', le fonds de sauvetage bancaire espagnol connu (Frob) détiendrait 14 % du nouveau groupe.

CaixaBank est particulièrement présente dans l'assurance et compte 3.846 agences en Espagne, plus de 35.000 employés et pèse près de 11 milliards d'euros. Bankia est de son côté davantage spécialisée dans les prêts hypothécaires et dispose de 2.267 succursales et près de 16.000 employés. Elle vaut environ 3,2 milliards d'euros en bourse.