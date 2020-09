Bankin' et Banque Casino lancent une offre de crédit conso

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En tant que coach financier indépendant des banques, Bankin' souhaite accompagner la totalité de ses utilisateurs, quels que soient leurs projets et leur situation. Le service de coaching hybride - alliant algorithmes intelligents et coaching humain - s'appuie sur Banque Casino pour proposer des offres variées.

"La vision de la scale-up française est moins de pousser à la souscription au crédit que de proposer une aide mesurée et avisée aux utilisateurs qui en ont besoin" commente l'établissement.

L'offre de crédit à la consommation proposée par Bankin' est inédite car elle peut s'adapter à tous les projets de ses demandeurs.

-Pour les projets inférieurs à 1.000 euros, Bankin' propose l'offre Coup de Pouce de Banque Casino. Les demandeurs peuvent donc souscrire à des mini-prêts instantanés pour leur projet et recevoir l'argent en 24h.

-Pour les projets supérieurs à 1000 euros, Bankin' propose la souscription à un crédit à la consommation également adapté. Il convient aux projets allant de 1.000 euros à 50.000 euros et le remboursement peut s'étaler sur 7 ans.

-Enfin, Bankin' met à disposition une solution de paiement échelonné - Payer plus tard - pour les projets allant de 200 euros à 1.000 euros, ce qui offre plus de souplesse budgétaire aux utilisateurs Bankin'.

UNE EXPÉRIENCE SIMPLIFIÉE UNIQUE

Bankin' intègre son offre de crédit à la consommation à sa plateforme de souscription native et ultra simple pour une expérience utilisateur inédite en Europe en matière de demande de crédit.

Grâce aux informations remplies par les utilisateurs dans l'application Bankin', les formulaires de demandes de crédit des partenaires sont pré-remplis : c'est un gain de temps considérable et l'expérience en devient beaucoup plus fluide. De la même manière, grâce à cette innovation, les demandeurs ont moins de pièces justificatives à apporter. Plus précisément, dans Bankin', ils consentent explicitement à partager certaines de leurs données avec Banque Casino, afin de ne pas avoir à fournir d'avis d'imposition ou de justificatifs de revenus

C'est là une transformation et innovation majeure dans les procédures de scoring de crédit, rendue possible grâce à la technologie d'Open Banking de Bankin' et aux innovations développées par Banque Casino en matière de scoring...

"Il est essentiel de pouvoir aider tous nos utilisateurs à réaliser leurs projets : c'est le coeur de notre mission. Nous continuons d'être à l'écoute des besoins de notre communauté pour leur proposer les solutions les plus performantes pour mieux gérer leur argent. Ce partenariat avec Banque Casino s'inscrit dans cette ligne et nous permet d'innover en proposant une offre de crédit complète et une expérience utilisateur exceptionnelle " Joan Burkovic, CEO & cofondateur de Bankin'.