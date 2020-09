Bankia lâche le Crédit Agricole pour fusionner avec Caixabank

(Boursier.com) — Le rapprochement confirmé ce vendredi entre les banques espagnoles Caixabank et Bankia a sonné le glas de la co-entreprise de Bankia avec le Crédit agricole dans le crédit à la consommation.

Le président de Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, a ainsi estimé que cette coentreprise de crédit à la consommation "n'était plus compatible" avec son projet de rapprochement avec Caixabank.

Le Crédit agricole a indiqué prendre note de la volonté de Bankia d'annuler cette coentreprise et étudiera avec la banque espagnole toutes les options possibles.

La création de cette coentreprise, baptisée SoYou, avait été annoncée en mai 2018. L'entité est détenue à 51% par la filiale de crédit à la consommation du Crédit agricole et à 49% par Bankia.

Caixabank a officialisé vendredi l'acquisition de Bankia, contrôlée par l'Etat espagnol, dans le cadre d'une opération intégralement en actions valorisant cette dernière 4,3 milliards d'euros. Il s'agit de la plus grande opération dans le secteur financier du pays depuis deux décennies. Ensemble, Caixabank et Bankia seront le plus important établissement financier d'Espagne en termes de prêts, d'actifs et de dépôts.