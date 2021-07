Bank of New York Mellon résiste bien au second trimestre

Bank of New York Mellon résiste bien au second trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bank of New York Mellon a publié pour son second trimestre fiscal un bénéfice de 991 millions de dollars et 1,13$ par action, contre 901 millions de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus ont totalisé quant à eux 3,96 milliards de dollars, contre 3,92 milliards sur le trimestre antérieur et 4,01 milliards un an avant. Le consensus était de 1$ de bénéfice ajusté par action pour 3,88 milliards de dollars de revenus. Les revenus de commissions se sont améliorés de 4% en glissement annuel. Les autres recettes ont décliné de 50 millions de dollars. La reprise de provision pour pertes de crédit a été de 86 millions de dollars.