Bank of New York Mellon : repli des profits trimestriels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bank of New York Mellon bat le consensus mais voit ses bénéfices décliner au premier trimestre, pénalisés par la faiblesse des taux d'intérêt. Sur la période, l'établissement financier enregistre un profit de 858 millions de dollars, soit 97 cents par titre, contre un profit de 944 M$ ou 1,05$ par action un an plus tôt. Les revenus ont reculé de 5% à 3,92 Mds$. Le consensus tablait respectivement sur un bpa de 87 cents pour des recettes de 3,85 Mds$. Les actifs sous gestion ont augmenté de 23% à 2.210 Mds$. Le ratio CET1 ressort à 12,6% contre 11,3% un an plus tôt et 12,5% attendu.