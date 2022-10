Bank of New York Mellon fait mieux que prévu

(Boursier.com) — Bank of New York Mellon a annoncé ce lundi, pour son troisième trimestre fiscal, des comptes meilleurs que prévu, dopés par une très forte croissance de 44% des revenus nets d'intérêts avec la hausse des taux de la Fed. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre clos a représenté 1,21$, près de 10% de plus que le consensus. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,28 milliards de dollars. Le consensus était de 1,1$ de bénéfice par action et 4,2 milliards de revenus. La banque déclare par ailleurs un dividende de 37 cents par titre et trimestre.