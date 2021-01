Bank of New York Mellon fait mieux que prévu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bank of New York Mellon a réalisé au quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 96 cents, à comparer à un consensus de marché de 91 cents. Les revenus trimestriels ont totalisé 3,9 milliards de dollars en non-GAAP, contre 3,84 milliards de consensus. Todd Gibbons, CEO de la banque, estime que l'établissement a terminé l'exercice avec un levier sur sa franchise clé. Pour le trimestre comparable de l'an dernier, Bank of New York Mellon avait dégagé un bpa ajusté de 98 cents et des revenus totalisant près de 4 milliards de dollars.