Bank of New York Mellon dépasse nettement les attentes de profits

(Boursier.com) — Bank of New York Mellon a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,27$ et des revenus de 4,4 milliards de dollars. Le consensus était de 1,15$ de bénéfice ajusté par action pour 4,33 milliards de dollars de revenus. Le groupe a profité, comme les autres banques américaines, de la hausse des taux d'intérêt. Ainsi, le revenus net d'intérêt de l'établissement a progressé de 10% en glissement annuel, soutenant la performance sur la période. Le ratio CET1 de la firme en fin de période était de 11,4% contre 11% de consensus. Le niveau des actifs sous gestion, de 1.820 milliards de dollars environ, est en revanche inférieur aux anticipations.