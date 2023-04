Bank of New York Mellon dépasse les attentes à Wall Street, mais les dépôts déclinent

(Boursier.com) — Bank of New York Mellon a publié pour son premier trimestre fiscal des revenus en croissance de 11% à 4,4 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 1,13$ à comparer à un consensus de 1,12$. Le revenu net d'intérêts de l'établissement new-yorkais a flambé de 62% à 1,1 milliard de dollars, contre 698 millions de dollars un an auparavant. Le groupe a provisionné 27 millions de dollars supplémentaires du fait de la crise bancaire. Les dépôts ont décliné de 5% en comparaison du trimestre antérieur, à 167 milliards de dollars.