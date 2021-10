Bank of New York Mellon : bonne tenue au troisième trimestre

(Boursier.com) — Bank of New York Mellon, l'établissement bancaire new-yorkais, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 881 millions de dollars soit 1,04$ par titre sur une base diluée, contre 876 millions de dollars un an auparavant. Les revenus ont totalisé quant à eux 4 milliards de dollars, en augmentation de 5%. Le groupe estime que sa performance financière du trimestre reflète une croissance organique large et saine des activités, ainsi qu'un environnement favorable des marchés financiers. Le consensus était de 1,01$ de bénéfice ajusté par action pour 3,95 milliards de dollars de revenus.