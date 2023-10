Bank of America : un trimestre fructueux ?

(Boursier.com) — Bank of America, deuxième banque américaine par les actifs, a publié pour son troisième trimestre fiscal 2023 un bénéfice net de 7,8 milliards de dollars, en croissance de 10% en glissement annuel. L'établissement a bénéficié notamment de taux d'intérêt plus élevés, avec un revenu net d'intérêts en augmentation de 4% à 14,4 milliards de dollars. Les revenus de l'unité de banque de détail se sont améliorés de 6% à 10,5 milliards de dollars. Brian Moynihan, directeur général de l'affaire, précise que la banque a gagné des clients et des comptes sur toutes les lignes d'activité. Il évoque une économie "saine mais en ralentissement". Les commissions de banque d'investissement ont légèrement augmenté de 2% à 1,2 milliard de dollars. Les activités de trading ont affiché une croissance de 8% à 4,4 milliards de dollars.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 7,3 milliards sur ce trimestre clos fin septembre, alors que le bpa, de 90 cents, se compare à un consensus de 81 cents. Les revenus ont totalisé 25,2 milliards de dollars contre 25,1 milliards de consensus. Les provisions pour pertes de crédit sont ressorties à 1,23 milliard de dollars.