Bank of America sous pression à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Bank of America a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice en recul à 3,1 milliards de dollars, avec les charges de renflouement du fonds de garantie de la FDIC et d'autres éléments. Le revenu net d'intérêt a décliné de 5% à 13,9 milliards de dollars, alors que la banque a dépensé un peu plus pour conserver les dépôts de la clientèle. BofA a passé une charge trimestrielle de 2,1 milliards de dollars pour la redevance spéciale due à la FDIC, agence américaine de garantie des dépôts qui a fait face en 2023 à la crise des banques régionales. Le second établissement américain de crédit a finalement dégagé un profit de 3,1 milliards de dollars et 35 cents par titre sur le trimestre clos fin décembre, contre 7,1 milliards de bénéfices un an avant. Au total, les charges non récurrentes ont atteint 3,7 milliards sur la période close.

Le groupe a fait état d'une baisse des pertes latentes sur les titres détenus jusqu'à échéance, avec la reprise des marchés obligataires. La banque a enregistré des pertes latentes de près de 98 milliards de dollars au quatrième trimestre contre... 131,6 milliards de dollars au troisième trimestre. Le directeur général, Brian Moynihan, a indiqué que les niveaux de capital et liquidité, jugés solides, positionnaient bien le groupe en vue d'une "croissance responsable" en 2024.