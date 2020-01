Bank of America solide au quatrième trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bank of America a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2019 un bénéfice net de 6,75 milliards de dollars soit 74 cents par titre, contre 7,04 milliards de dollars et 70 cents par action un an auparavant. Le consensus était de 68 cents de profit par action sur la période. La banque de Charlotte a réalisé des revenus de 22,4 milliards de dollars sur le trimestre, en retrait de 1% environ en glissement annuel, mais le consensus était logé encore plus bas à 22,2 milliards de dollars. Les revenus des activités consommateurs ont décliné de 4% à 9,5 milliards. Les revenus de marché ont en revanche progressé de 6% à 3,4 milliards de dollars, avec notamment les opérations de trading.