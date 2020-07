Bank of America profite de la solidité des marchés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bank of America, l'établissement financier américain de Charlotte, a annoncé pour son second trimestre fiscal un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars, soit 37 cents par titre, contre 7,3 milliards de dollars et 74 cents par action un an auparavant. Les comptes ont été plombés par des provisions pour pertes de crédit de 4 milliards de dollars sur le trimestre clos, du fait de la pandémie du nouveau coronavirus. Les revenus trimestriels se sont tassés à 22,3 milliards de dollars, contre 23,1 milliards un an avant. Le consensus FactSet sur la période se situait à 28 cents de bénéfice par action pour 21,8 milliards de revenus.

Brian Moynihan, le directeur général de la banque, souligne ce jour que la solidité des marchés de capitaux a contrebalancé les impacts de la pandémie sur les activités dédiées aux consommateurs. Les revenus de trading et de banque d'investissement se sont fortement améliorés.