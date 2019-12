Bank of America primée trois fois, aux 'Risk Awards 2020'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À l'occasion des 'Risk Awards 2020', organisé à Londres par Risk.net, média référent de la gestion du capital et des risques, Bank of America a remporté le prix phare de "Derivatives House of the Year", ainsi que ceux de " Equity Derivatives House of the Year" et "OTC Client Clearer of the Year".

La présence croissante de la banque en Europe a été déterminante dans le choix de Risk de décerner à Bank of America ces distinctions internationales. "Les nouveaux locaux de Bank of America à Paris ont permis à un plus grand nombre de clients européens d'accéder aux services de la banque la plus fiable de Wall Street en termes de marchés de capitaux" explique Risk.

"Nous sommes honorés de voir l'investissement dans nos équipes et notre entreprise reconnu par ces prix internationaux", a déclaré Tom Montag, Chief Operating Officer de Bank of America et Président de la division Global Banking and Markets. "La constance de notre entreprise reflète l'engagement de nos collaborateurs auprès de nos clients, de nos partenaires, et des communautés que nous servons."

Selon Risk, "la stabilité des revenus de Bank of America liés aux ventes et trading témoigne des compétences de l'équipe de direction dans le pilotage de ces activités... Par ailleurs, les clients louent la cohérence et la constance de Bank of America - deux éléments essentiels pour Tom Montag, et qu'il attribue à l'approche prudente de la firme dans la gestion du capital et des risques."

Le magazine a aussi souligné : "L'attention toute particulière accordée aux clients, à la recherche et aux technologies, associée à une approche mesurée de la prise de risques et de la gestion du capital ... ont contribué à une série de résultats impressionnants, notamment par leur régularité dans les activités de marché."

Enfin, Risk reconnaît la vision claire de Bank of America quant à sa stratégie européenne, tout en notant que la firme capitalise sur sa technologie innovante et son expertise dans le trading afin d'apporter des solutions sophistiquées à ses clients à travers le monde.