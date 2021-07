Bank of America livre des comptes mitigés

(Boursier.com) — Bank of America a publié pour le second trimestre fiscal un bénéfice en très forte augmentation de plus de 170% avec la reprise des réserves constituées durant la pandémie. Le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires a atteint près de 9 milliards de dollars et 1,03$ par action, contre 3,3 milliards de dollars et 37 cents par titre un an avant. Le consensus était de 77 cents de bénéfice par action. La seconde banque américaine par les actifs a repris 2,2 milliards de dollars de réserves durant le trimestre, du fait de l'amélioration de l'économie. Elle avait provisionné 2,7 milliards de dollars sur le trimestre antérieur. Les revenus mondiaux, nets de dépenses d'intérêt, ont régressé toutefois de 4% sur le trimestre à 21,5 milliards de dollars. Le consensus était de 21,83 milliards de dollars de consensus.