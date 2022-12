Bank of America : le meilleur job du monde ?

(Boursier.com) — Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, n'a aucune intention de quitter son poste. Dans une interview accordée à CNBC, Moynihan a déclaré : "J'ai le meilleur travail du monde et je pense que ce n'est pas dans mon esprit et j'aime ce que je fais et c'est pourquoi je suis ici pour le faire aujourd'hui... Je dois diriger cette grande entreprise. Cela fait 29 ans que je travaille dans l'entreprise, c'est une entreprise formidable. C'est un honneur de la diriger et je vais continuer à le faire". Les commentaires de Moynihan font suite à un rapport antérieur de Charlie Gasparino de Fox Business selon lequel Moynihan figurait sur la liste restreinte pour remplacer Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor si elle démissionnait.