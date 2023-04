Bank of America : la banque préférée de Warren Buffett voit ses dépôts reculer

(Boursier.com) — Bank of America, la banque préférée de Berkshire Hathaway, firme de Warren Buffett, qui détient plus d'un milliard de titres pour 30 milliards de dollars, rassure plutôt par ses comptes trimestriels à Wall Street ce mardi. Les bénéfices du groupe se sont envolés, mais ses dépôts ont régressé avec la crise bancaire. Le bénéfice net trimestriel applicable aux actionnaires ordinaires a été de 7,66 milliards de dollars soit 94 cents par titre, contre 6,6 milliards un an plus tôt. Le consensus était de 81 cents de bpa. Le bénéfice net consolidé a augmenté de 15% à 8,2 milliards. Le revenu net d'intérêts a grimpé de 25% à 14,4 milliards de dollars, avec la hausse des coûts d'emprunt dans le sillage de la politique de la Fed. Les revenus trimestriels totaux se sont appréciés de 13% à 26,3 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 25,2 milliards. Seule ombre au tableau, les dépôts de la banque ont régressé de 20 milliards de dollars sur la période trimestrielle close.