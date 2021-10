Bank of America en forte croissance

(Boursier.com) — Bank of America a réalisé une performance particulièrement robuste sur le troisième trimestre fiscal, affichant sur la période un bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 7,26 milliards de dollars et 85 cents par action, contre 4,44 milliards de dollars un an avant. Les reprises de réserves ressortant à 1,1 milliard de dollars ont fortement amélioré les profits. La banque a par ailleurs enregistré de bonnes performances dans les opérations de crédit et de trading equity. Les revenus se sont appréciés de 12% à 22,8 milliards de dollars. Les revenus nets d'intérêt se sont améliorés de 10% à 11,1 milliards. Le consensus était de 71 cents de bénéfice par action pour 21,7 milliards de revenus.