Bank of America dévoile de solides comptes trimestriels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bank of America est le premier poids lourd du jour à présenter ses comptes du premier trimestre. A l'image des autres établissements de Wall Street qui ont dévoilé leurs résultats hier, ceux de la banque de Charlotte en Caroline du Nord sont plutôt solides. Sur les trois premiers mois de l'année, elle enregistre un bénéfice net de 8,1 milliards de dollars ou 86 cents par titre contre un profit de 4 Mds$ et 40 cents par action un an plus tôt et un bpa de 66 cents attendu par le marché. Les revenus ressortent à 22,8 Mds$, en hausse de 14%, et supérieurs aux 21,9 Mds$ de consensus. Les revenus de trading hors-DVA se situent à 5,08 Mds$ (+17%) contre 4,37 Mds$ de consensus.

La banque a versé pour 1,6 milliard de dollars de dividendes sur la période alors que les rachats d'actions se sont établis à 3,5 Mds$. Le ratio CET1 standard atteint 11,8%, en hausse d'environ 100 pb sur un an.