Bank of America dépasse les attentes

(Boursier.com) — Bank of America n'a pas déçu au troisième trimestre fiscal. Le géant bancaire américain a annoncé pour la période un bénéfice net de 6,58 milliards de dollars soit 81 cents par action, contre 7,26 milliards et 85 cents par titre un an plus tôt. Les revenus se sont appréciés de 8% à 24,5 milliards de dollars. Le consensus de marché était logé à 78 cents de bénéfice par action pour 23,5 milliards de dollars de revenus selon les données FactSet. Les revenus nets d'intérêts ont été de 13,8 milliards de dollars, au plus haut de plus d'une décennie, avec la hausse des taux. Cette source essentielle de revenus de la banque a grimpé de 24% en glissement annuel, alors que le consensus Bloomberg était de 23%. Les revenus de trading sont également ressortis en augmentation sur le trimestre clos, contribuant à la performance. Brian Moynihan, le directeur général de l'affaire, indique que la banque continue d'observer une forte croissance organique sur ses activités, avec une activité accrue de la clientèle.