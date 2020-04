Bank of America déçoit au premier trimestre

Bank of America déçoit au premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bank of America corrige avant bourse à Wall Street. La banque de Charlotte a en effet déçu, publiant pour son premier trimestre fiscal un bénéfice inférieur aux attentes de marché, après une constitution de réserves de 3,6 milliards de dollars pour le COVID-19. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 3,54 milliards de dollars et 40 cents par titre, contre 6,87 milliards de dollars et 70 cents par action un an avant. Le consensus de bénéfice par action se situait à 49 cents. Les revenus de l'établissement financier ont totalisé 22,77 milliards de dollars, contre 23 milliards un an avant. Le consensus était de 22,7 milliards. Brian Moynihan, directeur général de la banque, s'estime plutôt satisfait de ces résultats dégagés malgré la hausse des réserves pour pertes de crédit et du matelas de sécurité constitué face aux exigences de capitaux.