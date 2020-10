Bank of America corrige, revenus un peu courts

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bank of America a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de marché, mais des revenus jugés un peu courts. Sur le troisième trimestre fiscal, la banque de Charlotte a réalisé un bénéfice net de 4,9 milliards de dollars et 51 cents par action, contre 5,8 milliards de dollars soit 56 cents par titre un an auparavant. Le consensus FactSet était de 49 cents. Les revenus totaux du trimestre ont reculé de 11% environ en glissement annuel à 20,34 milliards de dollars, alors que le consensus de marché se situait quant à lui à 20,81 milliards de dollars.