Bank of America bat le consensus au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Bank of America a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre clos, ce qui n'empêche pas le titre de consolider à Wall Street. Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté de 2% pour atteindre 6,9 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le bénéfice par action s'établit à 0,85$. Le produit net bancaire a augmenté de 11% à 24,5 milliards de dollars. Le consensus était de 77 cents de bénéfice ajusté par action pour 24,3 milliards de dollars de revenus. Le revenu net d'intérêt a flambé de 29% au quatrième trimestre à 14,7 milliards. "Nous avons terminé l'année sur une note solide, en renforçant les profits d'une année sur l'autre au quatrième trimestre dans un environnement économique de plus en plus ralenti", a ajouté le directeur général Brian Moynihan.