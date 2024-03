Banimmo : le résultat net affiche une perte de 6,4 ME

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Banimmo ont augmenté de 19% pour atteindre 5,8 millions d'euros en 2023. L'évolution du taux d'occupation reste positive à hauteur de 90,6%, contre 86,2% en 2022. Le résultat opérationnel des immeubles s'élève à 4,7 millions d'euros, en hausse de 18%. Le résultat immobilier représente 719 KE, en raison d'une réduction de valeur limitée de 3,4% sur le portefeuille immobilier s'élevant à 4 ME (2022 : 0,8 ME).

Suite à une année sans ventes prévues et à la réduction de valeur du portefeuille immobilier susmentionnée, le résultat net affiche une perte de 6,4 millions d'euros. Le taux d'endettement net passe de 27,2% à 34,7%, ce qui entraîne une légère augmentation du coût de financement de 13%.

Les travaux de NETWORKS Gent ATMOS (16.600 m2 unités de bureaux) à The Loop avancent, précise la direction. Ces bâtiments seront parmi les meilleurs en termes de durabilité grâce à une certification BREEAM Outstanding et à l'alignement sur la EU-Taxonomy. Réception prévue en 2025.

Les travaux pour le bâtiment de Farys à The Loop peuvent commencer bientôt après l'obtention du permis. La réception est prévue pour 2026.

L'élaboration des plans d'aménagement de The Loop et de Charleroi évolue favorablement.