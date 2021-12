Banimmo a signé une convention de vente avec l'Etat belge pour l'immeuble NETWORKS NØR

(Boursier.com) — Banimmo a signé aujourd'hui une convention de vente avec l'Etat belge pour le compte de la Régie des Bâtiments. L'objet de la vente est l'immeuble NETWORKS NØR situé boulevard du Roi Albert II dans le Quartier Nord de Bruxelles.

NETWORKS NØR est un immeuble de bureaux passif d'environ 14.000 m2 avec un certificat de durabilité "BREEAM Outstanding". La réception est prévue pour le premier trimestre de 2022.

L'achat s'inscrit parfaitement dans les ambitions de l'Etat belge d'offrir à ses fonctionnaires un environnement de travail durable et agréable. NETWORKS NØR propose des bureaux ultramodernes dans une localisation de premier choix. Le boulevard Roi Albert II reliera la gare multimodale de Bruxelles-Nord et le quartier des affaires au centre-ville animé de Bruxelles avec son piétonnier unique. Les piétons ont en un rien de temps accès à la rue Neuve ou City2 pour faire du shopping. Grâce à sa localisation fantastique, tous ceux qui travaillent dans NETWORKS NØR peuvent combiner leur environnement professionnel et le confort d'un mode de vie urbain.

Le Quartier Nord lui-même est un quartier en pleine évolution, d'un environnement de bureau typique à un quartier de vie et de travail plus mixte. De cette façon, ce projet contribue à la stratégie de Banimmo à construire des environnements urbains durables et mixtes.

Laurent Calonne, CEO : "Je suis convaincu que cette transaction rétablira la confiance des investisseurs, des institutions financières, des partenaires commerciaux et des actionnaires."

La vente de ce bâtiment est une première étape importante pour le Banimmo renouvelé, qui a lancé simultanément trois projets début 2019. "Avec cette transaction, Banimmo prouve qu'elle est une fois de plus capable de développer et de mener à bien de grands projets, avec succès financier. Je suis convaincu que cela rétablira la confiance des investisseurs, des institutions financières, des partenaires commerciaux et des actionnaires", déclare Laurent Calonne, CEO de Banimmo, qui a constitué une nouvelle équipe en 2019 après l'arrivée du nouvel actionnaire principal et assureur-vie Patronale Life.