Banimmo a signé un bail de 9 ans pour 3,5 étages de l'immeuble TWO à Gand

Banimmo a signé un bail de 9 ans pour 3,5 étages de l'immeuble TWO à Gand









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Banimmo a signé un bail de 9 ans pour 3,5 étages de l'immeuble TWO, qui fait partie du projet Networks Gent à The Loop à Gand, et qui sera achevé au cours de l'été de cette année. Le locataire, dont le nom ne peut pas encore être divulgué, louera 5.063 m2 de bureaux, ainsi que 72 parkings, 82 places de stationnement sécurisées pour vélos et 126 m2 d'espace d'archives. Le contrat de location entrera en vigueur le 1er décembre 2021, début de l'occupation par le locataire.

Avec cette transaction, 63% du bâtiment TWO est loué, ce qui correspond à 37% de l'ensemble du projet composé des bâtiments ONE et TWO, représentant ensemble 13.735,38 m2 de bureaux.

Laurent Calonne, CEO, a déclaré : "cela donne le ton pour la suite de la commercialisation de NETWORKS Gent pour lequel des négociations sont déjà en cours avec d'autres candidats. Une transaction de cette taille est assez exceptionnelle sur le marché des bureaux de Gand et nous sommes heureux que Banimmo ait réussi à attirer immédiatement un important locataire à long terme. Cela contribuera à la valeur du projet".