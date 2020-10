Banco Santander : souhaite un retour du dividende après des résultats plus solide que prévu

(Boursier.com) — Outre HSBC, un autre géant bancaire européen dévoilait ses comptes trimestriels ce matin. Et comme pour le groupe britannique, Banco Santander a dépassé les attentes des analystes et espère reprendre rapidement le versement d'un dividende. Sur les trois mois clos fin septembre, la société espagnole a dégagé un profit net multiplié par trois à 1,75 milliard d'euros (le T3 2019 avait été plombé par d'importantes charges exceptionnelles au Royaume-Uni) pour des revenus de 11 MdsE, en hausse de 1% à change constant. Les provisions pour créances douteuses ont reculé de 14% par rapport au trimestre précédent à 2,5 MdsE mais elles s'établissent malgré tout à plus de 9,5 MdsE sur neuf mois. Le ratio CET1, une mesure clé de solvabilité dans le secteur, s'est amélioré à 11,98%, contre 11,84% à la fin juin.

Santander a généré 500 millions d'euros d'économies au cours des neuf premiers mois de l'année et prévoit d'atteindre son objectif à moyen terme d'un milliard d'euros d'ici la fin 2020, en avance sur le calendrier initial. La banque réalisera un milliard d'euros d'économies supplémentaires d'ici la fin de 2022 via notamment des réductions d'effectifs.

Le groupe ibérique prévoit de réaliser un bénéfice sous-jacent de 5 milliards d'euros cette année, tandis que le ratio Core Tiers 1 devrait rester dans la partie supérieure de la fourchette cible de 11 à 12%.

📊 Santander EUR3,658 9 year. 📈 Underlying Q3 EUR1,750 (+18% Q2 2020) More info https://t.co/ep3YCVxfJC pic.twitter.com/t2ygWrRM3P — Santander (@bancosantander), via Twitter

Ana Botín, présidente exécutive de Banco Santander, a déclaré : "la reprise de nos activités progresse bien, et le troisième trimestre a été nettement plus fort que le second. Les profits ont augmenté de 18% en euros constants, l'activité étant revenue à un niveau proche de celui d'avant la pandémie, les provisions pour pertes sur prêts ont diminué de 14% et nous avons continué à réduire les coûts plus tôt que prévu. Ces résultats témoignent de la solidité et de l'étendue de nos relations avec la clientèle et de la résilience de nos activités diversifiées et des marchés sur lesquels nous opérons. Cette diversification a été l'un des principaux moteurs de notre reprise, avec l'Amérique du Sud qui se porte bien et le Royaume-Uni qui s'est redressé fortement au troisième trimestre...

Compte tenu des performances actuelles du groupe, de la solidité de notre bilan, de notre profil de liquidité et de la composition de nos activités, je suis convaincue que nous serons en mesure de reprendre le versement de dividendes en espèces dès que les conditions réglementaires le permettront. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui aux actionnaires d'approuver un paiement de 0,10 euro par action en 2021, une fois que cela sera autorisé".

Le titre progresse de plus de 4% à Madrid à la suite de ces annonces.